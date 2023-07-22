США заявили о больших потерях Киева при контрнаступлении. Как союзники и стороны конфликта оценивают шансы ВСУ на успех?

Помощник президента США по нацбезопасности Салливан признал тяжелое наступление ВСУ

Контрнаступление Украины продвигается тяжело, она теряет значительное количество бойцов. Такую оценку положению Киева дал помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Он отметил, что американская администрация видит, насколько сложно приходится украинским военнослужащим в наступлении. Однако, как подчеркнул политик, США предупреждали Украину, что наступление будет тяжелым.

В чем заключается сложность контрнаступления Киева?

Глава Украины Владимир Зеленский объяснил, что в ходе наступления войскам страны приходится преодолевать минные поля, а также продвигаться через оборонительные линии, возведенные противником.

Отсюда замедленные темпы наших действий Владимир Зеленский президент Украины

Помимо этого, подчеркнул президент, украинское командование не намерено жертвовать солдатами ради быстрой победы, что также сказывается на скорости контрнаступления. Ко всему прочему, положение Киева осложнялось нехваткой оборудования для разминирования, которое затем было передано Западом, добавил Зеленский.

Как отметил глава офиса украинского лидера Андрей Ермак, низкие темпы контрнаступления украинских войск также связаны с успехами авиации России. Он призвал союзников передать истребители F-16 и дальнобойное оружие, подчеркнув, что это позволило бы ускорить процесс.

По мнению главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного, медленный ход наступления является следствием недостаточной военной помощи Запада.

Испытывает ли Украина нехватку вооружения для достижения успеха в контрнаступлении?

Власти США неоднократно заявляли, что отправленной западными странами военной помощи на Украину должно хватить для успешного контрнаступления. Такую точку зрения, в частности, высказывал госсекретарь США Энтони Блинкен. С этим согласилась и заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, заявившая, что и без поставок оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS Киев обладает всем необходимым для осуществления поставленных целей.

Однако председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол, напротив, заявил об отсутствии у Украины военной техники, необходимой для победы в контрнаступлении. Он подчеркнул, что ВСУ требуются артиллерийские орудия дальнего поражения, энергоресурсы, линии материально-технического снабжения, а также прикрытия с воздуха, которых у них нет.

Контрнаступление Украины обещает быть долгим и сложным

К такому выводу приходит как сам Киев, так и его западные союзники. В частности, председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что контрнаступление украинских войск будет долгим и кровопролитным. Кроме того, он отметил внушительную оборону российской стороны.

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк также предрек длительное и сложное наступление ВСУ.

Несомненно, операция будет достаточно сложной, долгой и займет довольно много времени Михаил Подоляк советник главы офиса Зеленского

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, назвал безуспешным контрнаступление украинской стороны. По его словам, результатов не принесли даже поставки вооружений из других стран и иностранные наемники и советники.

В то же время, обратил внимание российский лидер, потери ВСУ составляют десятки тысяч бойцов.