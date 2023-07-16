В США заявили об отсутствии у Украины вооружений для успешного контрнаступления

Конгрессмен США: у Украины нет необходимых вооружений для успешного контрнаступления

Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол заявил об отсутствии у Украины необходимых вооружений для успешного контрнаступления. Его слова приводит телеканал CBS.

В интервью Маккол заявил, что украинским военным необходимы артиллерийские орудия дальнего поражения, энергоресурсы, линии материально-технического снабжения, а также прикрытия с воздуха, которое у них отсутствует.

«У них [украинцев] нет того, что нужно для победы в этом контрнаступлении», — сообщил Конгрессмен, отметив долгую задержку поставок истребителей F-16.

Ранее помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан прокомментировал поставки кассетных снарядов Киеву и необходимость пополнения запасов. В разговоре с журналистами выяснилось, что в США образовался некоторый дефицит данных боеприпасов после передачи их на Украину.