США отвергли планы по пополнению запаса кассетных боеприпасов

Советник президента США Салливан: Вашингтон не будет пополнять запас кассетных снарядов

Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан прокомментировал поставки кассетных снарядов Киеву и необходимость пополнения запасов. Об этом Салливан рассказал в интервью телеканалу NBC.

В разговоре с журналистами медиа выяснилось, что в США образовался некоторый дефицит кассетных снарядов после передачи боеприпасов на Украину. Советник американского президента Джейк Салливан сообщил ведущему, что Белый дом не планирует пополнять их запасы.

«Наш текущий план — не восстанавливать этот запас», — заявил представитель вашингтонской администрации. Салливан отметил, что вместо переданных снарядов США увеличат запасы 155-миллиметровых снарядов, которые не являются кассетными. Однако на это, по словам спикера, потребуется время.

Ранее в интервью помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что не считает, что передача кассетных боеприпасов Украине подорвет авторитет государства. «Сомневаюсь, что передача Украине оружия для защиты страны и гражданских лиц каким-либо образом подрывает наш моральный авторитет», — заявил Салливан.