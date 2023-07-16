В Вашингтоне высказались о передаче кассетных боеприпасов Украине

Советник президента США Салливан высказался о передача кассетных боеприпасов Украине

Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что не считает, что передача кассетных боеприпасов Украине подорвет авторитет США. Об этом советник президента США заявил в эфире телеканала NBC.

«Сомневаюсь, что передача Украине оружия для защиты страны и гражданских лиц каким-либо образом подрывает наш моральный авторитет», — ответил Салливан на соответствующий вопрос. По словам представителя администрации президента США, ни Вашингтон, ни Киев не подписывали соглашение о запрете кассетных боеприпасов.

В разговоре с журналистами CNN Джейк Салливан не смог сказать, применяла ли Украина кассетные боеприпасы, или еще нет. Помощник президента сказал, что если Киев не использовал подобный тип вооружения, то сделает это «в ближайшие часы или дни».

Помощник американского президента по национальной безопасности также рассказал, что Джо Байден дал распоряжение быстро нарастить производство всех боеприпасов, которые могут понадобиться в будущем. «Президент решил не оставлять Украину беззащитной, а передать ей кассетные боеприпасы», — подытожил Салливан.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что вопрос о членстве Украины в НАТО решен. «В конце концов, мы заявили в НАТО очень просто — будущее Украины в НАТО. Это не подлежит обсуждению», — сообщил Салливан.