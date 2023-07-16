В США вопрос о членстве Украины в НАТО назвали решенным

Советник президента США Салливан уверен, что вопрос о членстве Украины в НАТО решен

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CBS назвал вопрос о членстве Украины в НАТО решенным.

К такому выводу Салливан пришел по результатам прошедшего в Вильнюсе саммита Североатлантического альянса. «В конце концов, мы заявили в НАТО очень просто — будущее Украины в НАТО. Это не подлежит обсуждению. Это то, о чем договорились», — сказал советник, добавив, что Украина будет продолжать получить от Запада необходимую поддержку.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Украина не войдет в состав НАТО до завершения конфликта с Российской Федерацией. Американский лидер подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский понимает, что обязательства участников перед Киевом важнее вступления в альянс.