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17:06, 16 июля 2023Мир

В США вопрос о членстве Украины в НАТО назвали решенным

Советник президента США Салливан уверен, что вопрос о членстве Украины в НАТО решен

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CBS назвал вопрос о членстве Украины в НАТО решенным.

К такому выводу Салливан пришел по результатам прошедшего в Вильнюсе саммита Североатлантического альянса. «В конце концов, мы заявили в НАТО очень просто — будущее Украины в НАТО. Это не подлежит обсуждению. Это то, о чем договорились», — сказал советник, добавив, что Украина будет продолжать получить от Запада необходимую поддержку.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Украина не войдет в состав НАТО до завершения конфликта с Российской Федерацией. Американский лидер подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский понимает, что обязательства участников перед Киевом важнее вступления в альянс.

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    Сергей Равин
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