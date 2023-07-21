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19:07, 21 июля 2023Мир

Блинкен оценил помощь Запада Киеву при контрнаступлении

Блинкен: Запад передал Киеву все, что необходимо для успеха в контрнаступлении

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Страны Запада передали украинским властям все, что нужно для успеха в контрнаступлении. Такую оценку оказанной Киеву помощи дал госсекретарь США Энтони Блинкен, передает ТАСС.

По его словам, Киев уже обладает всем необходимым. Блинкен отметил, что «подготовка [Вооруженных сил Украины (ВСУ)], проведенная за последние несколько месяцев, и то оборудование, которое мы [США] и еще 50 стран им предоставили, окажут существенное влияние» на ход контрнаступления.

Ранее о контрнаступлении ВСУ высказался президент России Владимир Путин. По словам российского лидера, его результаты пока отсутствуют. Путин также добавил, что «западные кураторы» Украины разочарованы ходом контрнаступления.

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    Варвара Кошечкина
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