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22:05, 17 июля 2023Мир

В США заявили о наличии у Киева всего необходимого для контрнаступления

Пентагон, говоря о передаче ATACMS, счел, что у Киева есть все необходимое для наступления

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

США считают, что у Киева есть все необходимое для контрнаступления. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, говоря о поставках на Украину оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS. Ее слова приводит ТАСС.

«Что касается ATACMS, мы не снимаем ничего с повестки. Но прямо сейчас мы продолжаем работать с тем, что уже поставляли Украине», — отметила чиновница.

Сингх добавила, что 18 июля состоится очередное заседание контактной группы, в ходе которой партнеры Киева обсудят, что еще необходимо Украине, исходя из ее приоритетных потребностей. Они включают в первую очередь средства противовоздушной обороны и артиллерию.

12 июля президент США Джо Байден заявил, что по-прежнему изучает возможность отправки Украине тактических баллистических ракет большой дальности ATACMS.

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    Марина Совина
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