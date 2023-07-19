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20:25, 19 июля 2023Бывший СССР

На Украине предрекли долгое и сложное контрнаступление ВСУ

Советник главы офиса Зеленского Подоляк: ожидается долгое и сложное контрнаступление ВСУ

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил об ожидании Киевом долгого и сложного контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), признав медленный темп операции. Его слова приводит РИА Новости со ссылкой на Agence France-Presse (AFP).

«Несомненно, операция будет достаточно сложной, долгой и займет довольно много времени», — сказал он.

Подоляк рассказал, что ситуация осложнена заминированной территорией и логистическими проблемами, в том числе с поставками оружия. По его словам, Украине необходимо 200-300 единиц бронетехники и 60-80 истребителей F-16 для ускорения темпов контрнаступления армии.

Ранее стало известно, что Белый дом призывает Киев к решающему прорыву в ходе контрнаступательной операции ВСУ. Как сообщалось, в США считают, что «первостепенное значение» для успеха Украины в конфликте имеет способность армии страны быстро прорвать оборону российских войск.

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    Кристина Есикова
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