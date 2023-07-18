Представитель Белого дома оценил темпы контрнаступления ВСУ

WP: США призывают Украину к решающему прорыву в ходе контрнаступления ВСУ

Белый дом призывает Киев к решающему прорыву в ходе контрнаступления украинской армии. Об этом газете The Washington Post (WP) сообщил источник в правительстве США.

Собеседник издания дал оценку расходящимся с ожиданиями темпам пятинедельного контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, в Вашингтоне считают, что «первостепенное значение» для успеха Украины в конфликте имеет способность ВСУ быстро прорвать оборону Российской армии.

Представитель правительства также указал, что Соединенные Штаты оценивают сложившуюся на фронте ситуацию здраво и «не склонны недооценивать или переоценивать ее».

Ранее причину медленных темпов контрнаступления ВСУ объяснил старший научный сотрудник лондонского Международного института стратегических исследований Франц-Стефан Гади. Он отметил, что характер контрнаступления изменится, если ВСУ смогут проводить более систематизированные атаки, так как иначе это станет «кровопролитной битвой».