Стало известно о переговорах США и Китая по Украине в Саудовской Аравии

SCMP: представители США и Китая провели в Джидде встречу, посвященную Украине

Представители США и Китая провели в саудовской Джидде отдельную встречу, посвященную урегулированию кризиса на Украине. Об этом сообщил официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер, его цитирует гонконгская газета South China Morning Post (SCMP).

«Участие Китая было продуктивным, я не буду разглашать детали встречи, потому что она носила частный характер», — заявил он, отметив, что американскую сторону представлял советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан, а китайскую — спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй.

Ранее МИД Китая прокомментировал прошедшие консультации по урегулированию конфликта на Украине в Джидде как помогающие укрепить «международный консенсус».