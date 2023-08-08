Константинов: Зеленский отвергает переговоры с РФ из-за грозящей ему катастрофы

Прекращение или «заморозка» конфликта грозит украинскому президенту Владимиру Зеленскому и его режиму катастрофой, заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, именно по этой причине власти в Киеве отвергают переговоры с Москвой. «После провала их "контрнаступа" всякого рода инициативы по "прекращению огня" и "заморозке" конфликта — едва ли не единственная возможность предотвратить надвигающуюся национальную катастрофу Украины», — объяснил Константинов.

Он уточнил, что несмотря на это, Киев «в истерической манере» отвергает этот путь. «Да потому, что он грозит катастрофой непосредственно им», — отметил он нежелание вести мирные переговоры с РФ. Спикер парламента уверен, что режим Зеленского существует, пока идут военные действия и требуется помощь Запада. Он добавил, что у киевской верхушки растут банковские счета.

Ранее Зеленский заявил, что Украина пойдет на переговоры с Россией, когда выйдет на свои международно признанные границы.