Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:44, 8 августа 2023Россия

В Крыму объяснили нежелание Зеленского вести мирные переговоры с Москвой

Константинов: Зеленский отвергает переговоры с РФ из-за грозящей ему катастрофы
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Прекращение или «заморозка» конфликта грозит украинскому президенту Владимиру Зеленскому и его режиму катастрофой, заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, именно по этой причине власти в Киеве отвергают переговоры с Москвой. «После провала их "контрнаступа" всякого рода инициативы по "прекращению огня" и "заморозке" конфликта — едва ли не единственная возможность предотвратить надвигающуюся национальную катастрофу Украины», — объяснил Константинов.

Он уточнил, что несмотря на это, Киев «в истерической манере» отвергает этот путь. «Да потому, что он грозит катастрофой непосредственно им», — отметил он нежелание вести мирные переговоры с РФ. Спикер парламента уверен, что режим Зеленского существует, пока идут военные действия и требуется помощь Запада. Он добавил, что у киевской верхушки растут банковские счета.

Ранее Зеленский заявил, что Украина пойдет на переговоры с Россией, когда выйдет на свои международно признанные границы.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В Индии рассказали об играющих на руку России ВСУ

    Москвич призвал не бояться быть активным гражданином

    В Крыму объяснили нежелание Зеленского вести мирные переговоры с Москвой

    Кадыров оценил ситуацию в зоне СВО

    В России решили поддержать производителей детских товаров

    Кадыров назвал число участвующих в СВО бойцов из Чечни

    Завтрявших на необитаемом острове в российском регионе детей вывезли на материк

    Раскрыт простой способ сделать секс горячее

    Мужчина рассказал про галлюцинации о богатстве и Рианне во время комы

    Российский доброволец рассказал о тающих силах ВСУ в районе Соледара

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости