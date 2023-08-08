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13:30, 8 августа 2023Из жизни

102-летняя женщина раскрыла секрет долголетия

ABC 6: 102-летняя американка назвала алкоголь и веру в Бога секретом долголетия

Фото: Africa Studio / Shutterstock / Fotodom

Жительница американского города Колумбус, штат Огайо, дожила до 102 лет и назвала алкоголь и веру в Бога секретом долгой жизни. Секрет ее долголетия раскрыло ABC 6.

Несмотря на почтенный возраст, Элинор Кэмпбелл Фейхел, по заверениям окружающих, полна энергии и ведет себя так, будто ей гораздо меньше лет, чем на самом деле.

Женщина родилась в 1921 году и выросла во времена Великой депрессии. Американка познакомилась со своим мужем на работе. У пары родились трое детей, девять внуков и восемнадцать правнуков.

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На вопрос, в чем секрет ее долголетия, женщина ответила, что ей помогает крепкая вера в Бога и спиртное. «Пью немного. У меня есть целый бар. Каждую вторую ночь я пью водку, а в остальные ночи — бренди, бурбон, ирландский виски и медовый виски», — пояснила она.

Женщина подчеркнула, что сохраняет позитивный настрой, проживая каждый день на полную и не планируя наперед.

Ранее сообщалось, что 100-летняя жительница британского города Реддитч отметила юбилей и назвала секрет своего долголетия. По словам подруги женщины, она ведет активный образ жизни и не пользуется ни ходунками, ни инвалидным креслом.

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    Алиса Дмитриева
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