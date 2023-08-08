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08:30, 8 августа 2023Забота о себе

Рэпер Баста Раймс решился похудеть из-за секса

Рэпер Баста Раймс решил похудеть, когда начал задыхаться во время секса

Фото: Lasse Lagon / Globallookpress.com

51-летний американский рэпер Баста Раймс рассказал в новом интервью, как решился похудеть. Беседу с ним публикует издание Men's Health.

Исполнитель сообщил, что решил пересмотреть свой образ жизни несколько лет назад, когда начал задыхаться во время секса с теперь уже бывшей женой Рондой. «Я встал, вышел из спальни, чтобы она не паниковала, попытался успокоиться. Хотел вдохнуть, и не получалось, было похоже на приступ астмы, но астмы у меня нет», — вспоминает он.

Супруга не видела, что рэпер задыхается, но заметила, что что-то не так, и попросила его похудеть. «Твое дыхание пугает меня. Когда мы встретились, ты не был качком, но был подтянутым, был в порядке, стань снова тем, в кого я влюбилась», — процитировал Баста Раймс бывшую жену.

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В октябре 2020 года рэпер впервые продемонстрировал поклонникам, как сильно похудел — со 154 до 115 килограммов. В мае 2021 года он рассказал, что продолжает поддерживать здоровый образ жизни, «чтобы выжить и обеспечивать семью».

Похудеть рэперу удалось благодаря активным физическим упражнениям два-три раза в день, насыщенному белком рациону и питанию раз в два с половиной часа.

Ранее 52-летняя американская певица и актриса, звезда реалити-шоу «Настоящие домохозяйки Беверли-Хиллз» Эрика Джейн объяснила причину своего резкого похудения. По словам Джейн, она постройнела из-за менопаузы.

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    Александра Лисица
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