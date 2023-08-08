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16:50, 8 августа 2023Ценности

Внешний вид Мадонны на фото папарацци разочаровал фанатов

Фото: Frazer Harrison / Getty Images

Американская певица Мадонна попала в объектив папарацци и разочаровала фанатов. Соответствующие снимки и комментарии приводит издание Daily Mail.

64-летняя исполнительница была замечена на улице Нью-Йорка в облегающей кофте, велосипедках и шортах черной гаммы. На ней были надеты кепка, спортивные перчатки, шейный платок, солнцезащитные очки и белые кроссовки. Также на размещенных кадрах видно, что на лице знаменитости отсутствует макияж, а волосы заплетены в косы.

Читатели издания не оценили внешний вид артистки, о чем принялись писать в комментариях под материалом. «Кто-нибудь скажите ей, что она выглядит нелепо», «Эта пенсионерка никогда не смирится с тем, что стареет», «Оставайся дома и вяжи носки», «Ее волосы в ужасном состоянии», «Выглядит как 64-летний скейтер», — высказывались они.

В феврале анонимный источник рассказал, что лицо 64-летней поп-исполнительницы стало одутловатым из-за желания вернуть высокие скулы, которые прославили ее в 2000-х.

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    Мария Винар
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