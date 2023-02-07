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11:48, 7 февраля 2023Ценности

Объяснена тяга Мадонны к пластике лица

New York Post: Мадонна хочет вернуть себе внешность из 2000-х годов

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Журналисты New York Post объяснили тягу американской певицы Мадонны к частому изменению внешности посредством пластических и косметологических вмешательств. Материал появился на сайте издания.

64-летняя поп-исполнительница привлекла внимание прессы на церемонии вручения премии «Грэмми-2023». Тогда пользователи сети заподозрили ее в обращении к хирургу из-за чересчур моложавого вида. Знаменитость, в свою очередь, никак не отреагировала на многочисленные комментарии поклонников в социальных сетях.

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Анонимный источник рассказал, что лицо Мадонны стало одутловатым из-за ее желания вернуть высокие скулы, которые прославили звезду в 2000-х годах. «Певица хочет выглядеть как версия Мадонны 2000-го, а лучше всего скулы создаются с помощью филлеров. К тому же она услышала, что пухлые щеки скрывают морщины, и стала одержима ими», — заявил он.

В декабре 2022 года Мадонна опубликовала фотографию в футболке с нецензурным словом на русском языке. На снимке исполнительница запечатлена в компании участницы российской феминистской панк-группы Pussy Riot Надежды Толоконниковой (признана Минюстом РФ иноагентом).

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Майя Пономаренко
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