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14:28, 5 декабря 2022Ценности

Мадонна снялась в футболке с нецензурным словом на русском языке

Мадонна снялась в футболке с матерной надписью на русском языке в компании Толоконниковой

Фото: Ezra Shaw / Getty Images

Американская поп-исполнительница Мадонна опубликовала фотографию, на которой она запечатлена в футболке с нецензурным словом на русском языке. Соответствующий снимок появился в ее личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

На размещенном кадре певица позирует в компании участницы российской феминистской панк-группы Pussy Riot Надежды Толоконниковой (признана Минюстом РФ иноагентом). Мадонна снялась в расшитых пайетками мини-шортах, кружевном корсете и черной майке с матерной надписью. На сайте магазина «Культраб» аналогичная модель продается по цене две тысячи рублей. Толоконникова, в свою очередь, одета в черные бюстгальтер и юбку.

Известно, что в упомянутых нарядах знаменитости появились на вечеринке Saint Laurent, посвященной переизданию книги Мадонны «Секс».

В ноябре дочь Мадонны, модель Лурдес Леон снялась в откровенных нарядах в рамках фотосессии для журнала The Cut и показала растительность на теле. Так, на некоторых фото Леон запечатлена в атласном розовом корсетном платье Vivienne Westwood: она поднимает руки вверх, демонстируя небритые подмышки.

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Карина Черных
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