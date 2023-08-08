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08:26, 8 августа 2023Бывший СССР

В ЛНР заявили о попытках ВСУ переломить ситуацию на двух направлениях

Марочко: ВСУ пытались переломить ситуацию, но ВС РФ захватили опорные пункты

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались переломить ситуацию на купянском и краснолиманском направлениях, но российским войскам удалось захватить несколько опорных пунктов. Об этом заявил в своем Telegram-канале подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«В течение последних двух суток противник осуществил более 20 атак на наши позиции в районах населенных пунктов Ольшаны, Лиман Первый, Синьковка, Новоселовское, Стельмаховка, Торское, Серебрянка и Белогоровка. Все попытки оказались провальными», — сообщил он.

Марочко подчеркнул, что Вооруженные силы России (ВС РФ) держали активную оборону и улучшили свое тактическое положение. При этом несмотря на потери и ухудшение оперативной обстановки для украинской армии, ВСУ бросают новые силы на штурм российских оборонительных позиций.

Ранее сообщалось о потерях войск Украины из-за безуспешных попыток контратаковать военных России в районе Соледара на артемовском участке фронта. Отмечалось, что обстрелы со стороны украинской армии около населенного пункта не прекращаются.

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    Кристина Есикова
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