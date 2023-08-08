Доброволец ВС России: ВСУ начали терять силы на участке в районе Соледара

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали терять силы из-за безуспешных попыток контратаковать российских бойцов в районе Соледара на артемовском участке фронта в Донбассе. Об этом сообщил командир диверсионно-разведывательного отряда «Енисей» казачьей бригады «Сибирь», пишет РИА Новости.

По словам добровольца Вооруженных сил (ВС) РФ, обстрелы со стороны украинских войск около Соледара не прекращаются. Командир уточнил, что это позволяет держать ВСУ в тонусе. «Силы у них тают, просто физически тают, и они уже, свои попытки они сделали более короткими по времени, но более яростными», — подчеркнул он.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что ВСУ потеряли десятки тысяч человек в ходе попыток контрнаступления. Глава государства добавил, что попытки ВСУ наступать не увенчались успехом, несмотря на поставки оружия и помощь наемников из стран Запада.