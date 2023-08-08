Завтрявших на необитаемом острове в российском регионе детей вывезли на материк

В Приморье застрявших на необитаемом острове Аскольд 17 детей вывезли на материк

В Приморском крае на материл вывезли 17 детей, которые оказались заблокированы на необитаемом острове Аскольд из-за непогоды. Об этом сообщила прокуратура российского региона на сайте.

«Все участники выезда на остров Аскольд доставлены в пгт. Дунай во взаимодействии с МЧС России по Приморскому краю и Государственной инспекцией по маломерным судам», — сообщили в прокуратуре.

Там добавили, что ситуацию контролирует зампрокурора ЗАТО Фокино Тимофей Бекжанов.

О случившемся в российском регионе стало известно 7 августа. тогда сообщалось, что дети, которые участвовали в слете, с субботы, 5 августа, застряли там из-за непогоды и не могут вернуться на материк. Тогда подчеркивалось, что на острове есть недельный запас воды и еды на 50 человек, а также все необходимые медикаменты. Детей поселили в щитовые теплые домики, которые выдерживают штормовую погоду.