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19:32, 8 августа 2023Ценности

Раскрыты траты немецкого правительства на внешность Меркель

Власти ФРГ тратят на внешность Ангелы Меркель по три тысячи евро ежемесячно
Ангела Меркель

Ангела Меркель. Фото: Markus Schreiber / Reuters

Журналисты издания Tagesspiegel раскрыли траты немецкого правительства на поддержание привлекательного внешнего вида экс-канцлера Ангелы Меркель. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Выяснилось, что власти ФРГ платят каждый месяц по три тысяч евро (около 318 тысяч рублей) женщине, которая сочетает в своей работе функции визажиста, стилиста и парикмахера. «Затраты на эти услуги за прошлый год составили 37 780 евро. В 2023 году правительству пока пришлось потратить 17 200 евро», — сообщает издание со ссылкой на ведомство канцлера Германии.

Помимо прочего, к данным затратам также относятся оплата билетов и проживания специалистки, которая оказывает услуги по созданию макияжа, причесок и подбору гардероба для Меркель.

В июле стало известно, что глава МИД ФРГ Анналена Бербок тратит порядка девяти тысяч евро в день на услуги стилиста. Сообщалось, что в 2022 году политик стала самым дорогим министром в правительстве Германии.

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    Карина Черных
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