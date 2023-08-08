Раскрыты траты немецкого правительства на внешность Меркель

Власти ФРГ тратят на внешность Ангелы Меркель по три тысячи евро ежемесячно

Журналисты издания Tagesspiegel раскрыли траты немецкого правительства на поддержание привлекательного внешнего вида экс-канцлера Ангелы Меркель. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Выяснилось, что власти ФРГ платят каждый месяц по три тысяч евро (около 318 тысяч рублей) женщине, которая сочетает в своей работе функции визажиста, стилиста и парикмахера. «Затраты на эти услуги за прошлый год составили 37 780 евро. В 2023 году правительству пока пришлось потратить 17 200 евро», — сообщает издание со ссылкой на ведомство канцлера Германии.

Помимо прочего, к данным затратам также относятся оплата билетов и проживания специалистки, которая оказывает услуги по созданию макияжа, причесок и подбору гардероба для Меркель.

В июле стало известно, что глава МИД ФРГ Анналена Бербок тратит порядка девяти тысяч евро в день на услуги стилиста. Сообщалось, что в 2022 году политик стала самым дорогим министром в правительстве Германии.