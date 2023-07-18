Раскрыты траты главы МИД Германии на стилиста

Bild: глава МИД ФРГ Анналена Бербок тратит на стилиста 8 925 евро в день

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок тратит порядка девяти тысяч евро в день на услуги стилиста. Об этом пишет немецкая газета Bild.

В публикации отмечается, что в 2022 году Бербок стала самым дорогим министром в правительстве Германии. Авторы раскрыли ее траты и отметили, что ей выделили 136 тысяч евро.

«Пионер "феминистской внешней политики" платила своему визажисту фиксированную ставку в размере 8925 евро (включая НДС) за рабочий день», — сообщается в статье.

Только за первое полугодие расходы на парикмахеров, визажистов, косметологов и фотографов в федеральных министерствах достигли почти полумиллиона евро. Конституционный юрист Кристиан Хиллгрубер назвал эти траты «юридически сомнительными» и «политически безобразными». Он уверен, что властям следует меньше фокусироваться на внешних факторах и больше — на форме и содержании своей деятельности.

Ранее журналисты Telegram-канал Mash раскрыли стоимость гардероба губернатора Липецкой области Игоря Артамонова. В свою очередь глава управления внутренней политики региона Любовь Фролова объяснила, что политик приобрел данные вещи на доходы от ценных бумаг.