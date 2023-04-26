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13:10, 26 апреля 2023Ценности

Стоимость гардероба российского губернатора оказалась равна 959 тысячам рублей

Mash: стоимость гардероба липецкого губернатора Артамонова равна 959 тысячам рублей

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Telegram-канал Mash подсчитал стоимость гардероба губернатора Липецкой области Игоря Артамонова.

Авторы поста проанализировали наряды российского чиновника, которые он надевал во время рабочих поездок по России. Так, например, в качестве верхней одежды политик предпочитает пальто люксового бренда Stefano Ricci за 3800 долларов (318 тысяч рублей), а также шерстяной пуховик Andrea Campagna стоимостью 362 тысячи. Кроме того, он часто надевает кепку Zegna за 39 тысяч рублей.

Вдобавок Артамонова неоднократно фотографировали в голубом пиджаке из ассортимента марки Meucci, цена которого составляет около 50 тысяч рублей. Помимо этого, среди вещей главы региона обнаружили пиджак модного дома Burberry, продающийся за 190 тысяч рублей. Таким образом, общая стоимость предметов гардероба оказалась равна 959 тысячам рублей.

В марте 2021 года депутат городского совета Уфы Юлия Романчева объявила о распродаже своей люксовой одежды на миллионы. Она решила распродать свои вещи, обувь и аксессуары таких брендов, как Gucci, Versace, Dolce & Gabbana, Valentino и Burberry.

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Карина Черных
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