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15:12, 26 апреля 2023Ценности

Стоимости гардероба российского губернатора на 959 тысяч рублей нашли объяснение

Власти Липецкой области объяснили стоимость вещей Артамонова доходами от ценных бумаг

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Глава управления внутренней политики Липецкой области Любовь Фролова нашла объяснение стоимости гардероба российского губернатора Игоря Артамонова на сумму 959 тысяч рублей. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

Так, представительница власти рассказала, что политик приобрел данные вещи на доходы от ценных бумаг. «Легко найти, что за 2021-й губернатор задекларировал 51,7 миллиона рублей, из которых 2,7 миллиона — доход на посту губернатора, а 48,9 миллиона рублей — доход от ценных бумаг», — заявила она.

При этом Фролова напомнила, что до 2017 года руководитель региона работал в Сбербанке и задекларировал доход свыше 131 миллиона рублей. «Игорь Артамонов никогда не скрывал. На одной из первых встреч с блогерами так и сказал — "я человек обеспеченный"», — подчеркнула она.

Ранее журналисты Telegram-канал Mash раскрыли стоимость гардероба губернатора Артамонова. Авторы поста проанализировали наряды российского чиновника, которые он надевал во время рабочих поездок. Так, например, в качестве верхней одежды политик предпочитает пальто люксового бренда Stefano Ricci за 3800 долларов (318 тысяч рублей), а также шерстяной пуховик Andrea Campagna стоимостью 362 тысячи. Кроме того, он часто надевает кепку Zegna за 39 тысяч рублей.

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Карина Черных
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