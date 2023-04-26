Стоимости гардероба российского губернатора на 959 тысяч рублей нашли объяснение

Власти Липецкой области объяснили стоимость вещей Артамонова доходами от ценных бумаг

Глава управления внутренней политики Липецкой области Любовь Фролова нашла объяснение стоимости гардероба российского губернатора Игоря Артамонова на сумму 959 тысяч рублей. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

Так, представительница власти рассказала, что политик приобрел данные вещи на доходы от ценных бумаг. «Легко найти, что за 2021-й губернатор задекларировал 51,7 миллиона рублей, из которых 2,7 миллиона — доход на посту губернатора, а 48,9 миллиона рублей — доход от ценных бумаг», — заявила она.

При этом Фролова напомнила, что до 2017 года руководитель региона работал в Сбербанке и задекларировал доход свыше 131 миллиона рублей. «Игорь Артамонов никогда не скрывал. На одной из первых встреч с блогерами так и сказал — "я человек обеспеченный"», — подчеркнула она.

Ранее журналисты Telegram-канал Mash раскрыли стоимость гардероба губернатора Артамонова. Авторы поста проанализировали наряды российского чиновника, которые он надевал во время рабочих поездок. Так, например, в качестве верхней одежды политик предпочитает пальто люксового бренда Stefano Ricci за 3800 долларов (318 тысяч рублей), а также шерстяной пуховик Andrea Campagna стоимостью 362 тысячи. Кроме того, он часто надевает кепку Zegna за 39 тысяч рублей.