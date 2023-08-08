Бейонсе оплатила зрителям своего шоу лишний час работы метро

Бейонсе заплатила 100 тысяч долларов, чтобы зрители шоу добрались домой

Американская певица Бейонсе заплатила 100 тысяч долларов за дополнительный час работы метро в Вашингтоне, США. Об этом пишет Variety.

Такое решение было принято в связи с тем, чтобы зрители шоу, которое отложили на два часа из-за непогоды, смогли добраться домой. 98 станций метро были открыты на выход, тогда как вход работал только около стадиона FedExField, где проходил концерт певицы.

Ранее Бейонсе поддержала исполнительницу Мелиссу Вивиан Джефферсон, известную как Lizzo, которую обвинили в домогательствах и дискриминации. Так, певица упомянула Lizzo в субботу вечером, 6 августа, во время своего шоу в Вашингтоне, США, когда исполняла песню Break My Soul, в которой есть момент, где Бейонсе перечисляет имена женщин, которых она считает первопроходцами.