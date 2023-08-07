Бейонсе поддержала обвиненную в домогательствах Lizzo во время шоу в Вашингтоне

Американская певица Бейонсе поддержала исполнительницу Мелиссу Вивиан Джефферсон, известную как Lizzo, которую обвинили в домогательствах и дискриминации. Об этом пишет портал TMZ.

Так, певица упомянула Lizzo в субботу вечером, 6 августа, во время своего шоу в Вашингтоне, США, когда исполняла песню Break My Soul, в которой есть момент, где Бейонсе перечисляет имена женщин, которых она считает первопроходцами.

Отмечается, что певица всегда включала Lizzo в этот список, однако на прошлой неделе она не назвала имя рэперши, на что обратили внимание фанаты. В этот раз Бейонсе произнесла имя артистки, сделав паузу, тем самым выражая ей поддержку, по мнению зрителей шоу.

Ранее Lizzo впервые прокомментировала обвинения в домогательствах и дискриминации. Исполнительница назвала заявления ложными и отметила непрофессионализм бывших работников. Lizzo подчеркнула, что серьезно относится к своей музыке и выступлениям.

До этого на артистку подали в суд три танцовщицы из ее коллектива, они обвинили ее в создании враждебной рабочей среды. По их словам, рэп-исполнительница оскорбляла своих подопечных из-за набора веса, а также принижала их права по расовому и религиозному признакам. Позже бывший креативный директор звезды Куинн Уитни Уилсон подтвердила, что с ней обращались аналогично.