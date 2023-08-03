Рэперша Lizzo впервые прокомментировала обвинения в домогательствах

Lizzo впервые прокомментировала обвинения в домогательствах и дискриминации

Американская певица Мелисса Вивиан Джефферсон, известная как Lizzo, впервые прокомментировала обвинения в домогательствах и дискриминации. Об этом она написала в своем аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Исполнительница назвала заявления ложными и отметила непрофессионализм бывших работников. Lizzo подчеркнула, что серьезно относится к своей музыке и выступлениям. «Этому сопутствуют тяжелый труд и высокие стандарты. Иногда мне приходится принимать трудные решения, но я никогда не стремилась к тому, чтобы заставить кого-то почувствовать себя некомфортно или так, словно их не ценят и не считают важной частью команды», — написала она.

Рэперша заявила, что не хочет, чтобы ее воспринимали как пострадавшую, но и злодеем себя не считает.

Ранее на Lizzo подали в суд за дискриминацию и домогательства. Три танцовщицы из коллектива артистки обвинили ее в создании враждебной рабочей среды. По их словам, рэп-исполнительница оскорбляла своих подопечных из-за набора веса, а также принижала их права по расовому и религиозному признакам. Позже бывший креативный директор звезды Куинн Уитни Уилсон подтвердила, что с ней обращались аналогично.