На рэпершу Lizzo подали в суд за домогательства и дискриминацию

На рэпершу Lizzo подали в суд за сексуальные домогательства и дискриминацию

На американскую певицу Мелиссу Виван Джефферсон, известную как Lizzo, подали в суд за дискриминацию и сексуальные домогательства. Об этом сообщает NBC News.

По данным издания, три танцовщицы из коллектива артистки обвинили ее в создании враждебной рабочей среды. По их словам, рэп-исполнительница оскорбляла своих подопечных из-за набора веса, хотя сама выступала за бодипозитив, дискриминировала по расовому и религиозному признакам, а также домогалась до них и заставляла тренироваться по 12 часов.

Во время пребывания певицы и ее команды в Амстердаме Lizzo и танцовщицы посетили эротическое шоу, на котором артистка начала заставлять свою команду трогать обнаженных стриптизерш, а также есть бананы, «торчащие из их промежностей».

Сама рэп-исполнительница пока никак не отреагировала на обвинения в свой адрес.

Ранее стало известно, что еще одна женщина обвинила вокалиста группы Rammstein Тилля Линдеманна в насилии.