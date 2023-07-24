Против вокалиста Rammstein выдвинули новые обвинения в насилии

Еще одна женщина обвинила вокалиста Rammstein Тилля Линдеманна в насилии

Еще одна женщина обвинила вокалиста группы Rammstein Тилля Линдеманна в насилии. Об этом сообщил портал ORF.

Австрийка Беате Х. (имя портал изменил по просьбе пострадавшей) заявила, что получила через социальные сети приглашение на вечеринку с участием рок-коллектива. Позже Тилль Линдеманн пригласил ее и других девушек в свой гостиничный номер. Женщина утверждает, что музыкант желал вступить с ней в половую связь.

После услышанного отказа он бросил пострадавшую на кровать и несколько раз ударил по ягодицам. Беате Х. заявляет, что все произошло без ее согласия.

Новые обвинения в насилии появляются в преддверии концертов коллектива в Вене, которые запланированы на 26 и 27 июля. Почти 17 тысяч человек подписали петицию с призывом отменить выступление группы.

Ранее стало известно, что против Линдеманна возбудили уголовное дело по статье об изнасиловании. По данным издания Bild, расследование началось после двух показаний.

В июне барабанщик немецкой рок-группы Кристоф Шнайдер высказался об обвинениях в адрес фронтмена коллектива. По его словам, он шокирован скандалом. Музыкант также предположил, что в действительности вряд ли могло произойти нечто криминальное.