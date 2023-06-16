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20:43, 16 июня 2023Культура

Барабанщик Rammstein высказался о секс-скандале вокруг Тилля Линдеманна

Барабанщик Rammstein Кристоф Шнайдер высказался о секс-скандале вокруг Тилля Линдеманна

Фото: Ralf Mueller / imago stock&people / Globallookpress.com

Барабанщик немецкой рок-группы Rammstein Кристоф Шнайдер высказался об обвинениях в адрес фронтмена коллектива Тилля Линдеманна. Об этом музыкант написал на своей странице в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Шнайдер заявил, что шокирован скандалом вокруг лидера Rammstein, которого прокуратура Берлина обвиняет в преступлениях сексуального характера. «Я шокирован тем, что о нашем солисте пишут в социальных сетях и печатают в прессе», — подчеркнул исполнитель.

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Он также предположил, что в действительности вряд ли могло произойти нечто криминальное. «Я не думаю, что происходило что-то из ряда вон выходящее, никогда ничего подобного не видел и не слышал от кого-либо из нашей команды из ста человек. Все, что я видел на вечеринках Тилля, — это взрослые люди, которые вместе развлекались», — подытожил Шнайдер, добавив, что в последние годы Линдеманн отдалился от Rammstein, уделяя много больше внимания своим проектам и вечеринкам.

Ранее стало известно, что против Тилля Линдеманна возбудили уголовное дело по статье об изнасиловании. По данным издания Bild, расследование началось после двух показаний.

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    Сергей Равин
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