Барабанщик Rammstein высказался о секс-скандале вокруг Тилля Линдеманна
Барабанщик немецкой рок-группы Rammstein Кристоф Шнайдер высказался об обвинениях в адрес фронтмена коллектива Тилля Линдеманна. Об этом музыкант написал на своей странице в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).
Шнайдер заявил, что шокирован скандалом вокруг лидера Rammstein, которого прокуратура Берлина обвиняет в преступлениях сексуального характера. «Я шокирован тем, что о нашем солисте пишут в социальных сетях и печатают в прессе», — подчеркнул исполнитель.
Он также предположил, что в действительности вряд ли могло произойти нечто криминальное. «Я не думаю, что происходило что-то из ряда вон выходящее, никогда ничего подобного не видел и не слышал от кого-либо из нашей команды из ста человек. Все, что я видел на вечеринках Тилля, — это взрослые люди, которые вместе развлекались», — подытожил Шнайдер, добавив, что в последние годы Линдеманн отдалился от Rammstein, уделяя много больше внимания своим проектам и вечеринкам.
Ранее стало известно, что против Тилля Линдеманна возбудили уголовное дело по статье об изнасиловании. По данным издания Bild, расследование началось после двух показаний.