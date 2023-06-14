Против солиста Rammstein возбудили уголовное дело по статье об изнасиловании

Против солиста Rammstein Линдеманна возбудили уголовное дело по статье об изнасиловании

Против солиста немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна возбудили уголовное дело по статье об изнасиловании. Об этом сообщает Bild.

По данным издания, расследование началось после двух показаний, одно из которых было получено полицией Берлина, а другое — прокуратурой. Личности предполагаемых жертв, а также подробности уголовного дела не раскрываются.

В конце мая стало известно об обвинениях в адрес Тилля Линдеманна в добавлении наркотических средств в напиток поклонницы. Женщина по имени Шелби Линн утверждала, что музыкант предложил ей и другим девушкам выпить принесенную им текилу во время антракта. После этого музыкант, по словам предполагаемой пострадавшей, «яростно отреагировал» на ее отказ заняться сексом. Линн также добавила, что во время второй части шоу была не в себе и «мало что запомнила».

Позже сообщалось, что Rammstein уволила сотрудницу коллектива из России Алену Макееву, которая неофициально занимала должность кастинг-директора, после появления обвинений в адрес солиста группы.