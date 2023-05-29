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13:22, 29 мая 2023Культура

Тилля Линдеманна обвинили в добавлении наркотиков в напиток поклонницы

Солиста Rammstein Тилля Линдеманна обвинили в добавлении наркотиков в напиток поклонницы

Фото: Francesco Castaldo / Globallookpress.com

Солиста рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна обвинили в добавлении наркотических средств в напиток поклонницы во время концерта коллектива. Об этом сообщает издание Chaoszine.

Шелби Линн утверждает, что музыкант предложил ей и другим девушкам выпить принесенную им текилу во время антракта выступления. После этого Линдеманн, по словам предполагаемой пострадавшей, «яростно отреагировал» на ее отказ заняться сексом и ушел продолжать концерт.

В свою очередь, Линн отметила, что во время второй части шоу была не в себе и «мало что запомнила». После женщину пригласили на афепати, где она находилась со «множеством других девушек». На мероприятии Линн стало плохо: ее начало тошнить, и она отправилась в свой отель. В номере предполагаемая пострадавшая обнаружила на своем теле синяки.

Линн добавила, что то же самое произошло и с другими девушками, посетившими концерт группы и афтепати. На следующий день она сделала тест на наркотики, который оказался отрицательным.

Участники музыкального коллектива, а также представители Rammstein пока не ответили на обвинения Линн.

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    Анастасия Астахова
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