Rammstein уволила кастинг-директора из России после обвинений в адрес солиста

Rammstein уволила кастинг-директора Алену Макееву после обвинений в адрес солиста

Немецкая музыкальная группа Rammstein уволила сотрудницу коллектива из России Алену Макееву, которая неофициально занимала должность кастинг-директора, после появления обвинений в адрес солиста Тилля Линдеманна в домогательствах и подмешивании наркотиков девушкам, посещавшим концерты группы. Об этом сообщает Rolling Stone.

По данным издания, Макеева занималась подбором девушек для посещения вечеринок во время выступлений группы и после них. Кастинг-директор подбирала поклонниц по фотографиям, а также направляла им инструкцию о том, в каком наряде предпочтительнее посещать мероприятия.

Сообщается, что некоторые из приглашенных Макеевой позже жаловались на склонение к интимной близости со стороны лидера коллектива и подмешивание им в коктейли запрещенных веществ.

Ранее стало известно, что участники Rammstein обсуждают роспуск группы из-за разлада в коллективе, связанного в том числе с обвинениями в адрес фронтмена коллектива в сексуальных домогательствах.

Об обвинениях в адрес Тилля Линдеманна в добавлении наркотических средств в напиток поклонницы сообщалось в конце мая. Шелби Линн утверждала, что музыкант предложил ей и другим девушкам выпить принесенную им текилу во время антракта. После этого музыкант, по словам предполагаемой пострадавшей, «яростно отреагировал» на ее отказ заняться сексом. Линн также добавила, что во время второй части шоу была не в себе и «мало что запомнила».