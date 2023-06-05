Rammstein оказалась на грани распада из-за обвинений солиста в домогательствах

Bild: Rammstein на грани распада из-за обвинений Линдеманна в сексуальных домогательствах

Группа Rammstein обсуждает роспуск группы из-за разлада в коллективе, связанного, в том числе, с обвинениями фронтмена группы Rammstein Тилля Линдеманна в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает Bild.

Отмечается, что музыканты «крайне недовольны поведением» солиста. Многие из них примерные семьянины, которые не хотят быть частью истории о домогательствах к поклонницам, пишет издание.

Об обвинениях Тилля Линдеманна в добавлении наркотических средств в напиток поклонницы сообщалось в конце марта. Шелби Линн утверждала, что музыкант предложил ей и другим девушкам выпить принесенную им текилу во время антракта. После этого музыкант, по словам предполагаемой пострадавшей, «яростно отреагировал» на ее отказ заняться сексом. Линн также добавила, что во время второй части шоу была не в себе и «мало что запомнила».

Позже группа Rammstein опровергла обвинения против Линдеманна.