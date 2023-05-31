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13:57, 31 мая 2023Культура

Rammstein ответила на обвинения Линдеманна в подмешивании наркотиков поклоннице

Группа Rammstein опровергла обвинения Линдеманна в подмешивании наркотиков поклоннице
Тилль Линдеманн

Тилль Линдеманн. Фото: STAR-MEDIA / imago stock&people / Globallookpress.com

Представители немецкой рок-группы Rammstein ответили на обвинения в адрес солиста Тилля Линдеманна в добавлении запрещенных веществ в напиток поклонницы во время концерта в столице Литвы, городе Вильнюсе. Об этом сообщает Dw.com.

В коллективе опровергли информацию о том, что музыкант подмешивал наркотики в рюмку женщины по имени Шелби Линн, которая в последующем заявила о том, что обнаружила на своем теле синяки, а также не смогла вспомнить вторую часть выступления.

Что касается обвинений, циркулирующих в интернете о Вильнюсе, мы можем исключить возможность того, что ранее опубликованные заявления имели место в нашей среде. Нам также неизвестно о каком-либо официальном расследовании этого дела

представители группы Rammstein

Несколько поклонниц коллектива поддержали Линн и заявили о том, что сталкивались с подобными инцидентами с добавлением наркотиков в напитки во время общения с Линдеманном на его концертах, другая же часть слушателей Rammstein указала на отсутствие весомых доказательств обвинения.

Сообщается, что многие фанаты были недовольны тем, как группа отреагировала на заявление Линн. «Не хотите ли вы хотя бы попытаться решить эту проблему? Она слишком серьезна, чтобы одно сообщение могло что-то изменить», — написал один из пользователей сети.

Об обвинениях Тилля Линдеманна в добавлении наркотических средств в напиток поклонницы сообщалось ранее. Шелби Линн утверждала, что музыкант предложил ей и другим девушкам выпить принесенную им текилу во время антракта. После этого Линдеманн, по словам предполагаемой пострадавшей, «яростно отреагировал» на ее отказ заняться сексом. Линн также добавила, что во время второй части шоу была не в себе и «мало что запомнила».

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    Анастасия Астахова
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