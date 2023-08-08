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14:57, 8 августа 2023Силовые структуры

ФСБ пресекла канал незаконной миграции в Россию через фиктивное лечение

В Петербурге ФСБ пресекла канал незаконной миграции через фиктивное лечение

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Пограничники управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресекли канал незаконной миграции в Россию, организованный с использованием фиктивного приглашения на лечение. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-релиз ведомства.

Силовики возбудили уголовное дело по статье об организации незаконной миграции. В рамках этого дела задержали 15 участников преступной группы.

По данным следствия, с апреля 2021 по июнь 2022 года задержанные оформляли для мигрантов фиктивные приглашения на лечение от подконтрольных им медицинских организаций. Иностранцы, приезжая в Россию, называли на границе заведомо ложные сведения о цели приезда в страну. Следователи также установили, что организатор этого бизнеса купил в Юго-Восточной Азии недвижимость для легализации доходов.

Ранее в Ростовской области сотрудники полиции провели спецоперацию против организаторов незаконной миграции и задержали шесть участников преступной группировки.

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