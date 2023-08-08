Удар «Ланцета» уничтожил замаскированную бронетехнику ВСУ на южнодонецком фронте

Минобороны России показало видео уничтожения техники ВСУ на южнодонецком фронте

Министерство обороны России показало кадры уничтожения бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком фронте. Видео военное ведомство предоставило корреспонденту «Ленты.ру».

Самоходную артиллерийскую установку (САУ), ведущую огонь, замаскировали в лесопосадке. Однако операторы беспилотного летательного аппарата (БПЛА) обнаружили оружие, после чего цель была уничтожена точным ударом «Ланцета».

Ранее Минобороны России опубликовало видео уничтожения укрепрайона ВСУ в Серебрянском лесничестве возле населенного пункта Кременная. На кадрах видно, как танки и ведут огонь по противнику, засевшему в лесу.