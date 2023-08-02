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15:47, 2 августа 2023Бывший СССР

Опубликовано видео уничтожения укрепрайона ВСУ возле Кременной

МО РФ опубликовало видео уничтожения танками укрепрайона ВСУ возле Кременной

Российские танки уничтожили укрепрайон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Серебрянском лесничестве возле населенного пункта Кременная. Соответствующее видео опубликовало Министерство обороны России.

На размещенных кадрах видно, как танки и боевые машины пехоты ведут огонь по противнику, который засел в лесу. В Минобороны подтвердили уничтожение огневых точек и личного состава ВСУ.

Ранее российское военное ведомство опубликовало видео уничтожения бронетехники ВСУ на запорожском направлении. Уточняется, что экипаж вертолета нанес удар управляемой ракетой по выдвигающейся бронетехнике украинских войск.

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    Александр Слабиев
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