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13:48, 8 августа 2023Россия

Минобороны заявило о занятии более выгодных позиций в Харьковской области

МО: ВС РФ заняли более выгодные позиции в Харьковской области при наступлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России при наступлении заняли более выгодные позиции в Харьковской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что в результате наступательных действий более выгодные рубежи удалось занять близ населенного пункта Ольшаны. Помимо этого, на купянском направлении российские военные отразили девять атак и контратак 25-й воздушно-десантной, 14-й, 32-й, 67-й механизированных бригад ВСУ — противник пытался атаковать у Новоселовского в Луганской народной республики (ЛНР) и в Синьковке Харьковской области.

Оборонное ведомство также отчиталось об ударах по скоплению живой силы и техники противника в районах Двуречной, Петропавловки, Крахмального и Купянска Харьковской области. На купянском направлении ВСУ за сутки потеряли до 110 украинских военнослужащих.

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    Анастасия Шейкина
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