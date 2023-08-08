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17:02, 8 августа 2023Из жизни

Победительница конкурса «Миссис Россия — 2023» потеряла свой главный приз

«Миссис Россия» Жанна Специальная потеряла главный приз конкурса

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

32-летняя Жанна Специальная, которая выиграла титул «Миссис Россия», потеряла конверт с призом. Об этом пишет KP.RU.

В ходе конкурса жительница Геленджика обошла 33 замужних соперниц и стала обладательницей главного приза — путевки на Мальту, но так переволновалась и удивилась своей победе, что случайно потеряла награды в вечер вручения.

«Знаете, я только прихожу в себя. Во время финала я была в полнейшем шоке и очень сильно старалась не заплакать, чтобы не растеклась тушь по всему лицу. (...) В этот момент было совершенно не до подарков. Я просто наслаждалась моментом, и все конверты куда-то делись. В одном из них был сертификат на Мальту. Но я буду связываться с организаторами и попытаюсь все восстановить», — рассказала победительница конкурса в интервью.

Победа стала для Специальной полной неожиданностью. Она попала на первый кастинг благодаря мастер-классу по эпоксидной смоле, который вела «Миссис Геленджик -— 2022». Именно она посоветовала женщине принять участие в конкурсе. «Я очень сомневалась в себе, потому что я типичная мамочка, но в конкурсе решила поучаствовать больше для того, чтобы привести себя в порядок», -- объяснила Специальная, которая сбросила 12 килограммов ради участия в «Миссис Россия — 2023».

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При этом женщина рассказала, что не занималась спортом и не тренировалась в зале. Чтобы привести себя в форму после декрета. Она просто ходила на танцы и перестроила систему питания. Кроме того, Специальная с помощью команды профессионалов полностью сменила имидж и перекрасила волосы.

Ранее победительница конкурса «Мисс Москва-2023» Ангелина Бреженская пожаловалась на хейтеров и рассказала о количестве пластических операций. Девушка считает несправедливым, что из всех конкурсанток только ее осудили за пластические операции.

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    Антонина Черташ
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