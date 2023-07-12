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21:35, 12 июля 2023Из жизни

«Мисс Москва» рассказала о пластических операциях и пожаловалась на хейтеров

«Мисс Москва» рассказала о количестве пластических операций и пожаловалась на хейтеров
Ангелина Бреженская

Ангелина Бреженская. Кадр: Телеканал ПЯТНИЦА!

Победительница конкурса «Мисс Москва-2023» Ангелина Бреженская пожаловалась на хейтеров и рассказала о количестве пластических операций. Интервью с ней опубликовал портал Super.

Телеведущая и модель из Саратова стала победительницей ежегодного столичного конкурса красоты в июне. После этого в интернете начались спекуляции на тему проплаченности конкурса и количества пластических операций, которые якобы перенесла победительница. Кроме того, в СМИ появился скриншот поста Бреженской в соцсетях, где она якобы написала: «Давайте смотреть правде в глаза. Я — мисс Москва, а вы — бичихи Челябинска».

Бреженская публично опровергла причастность к скандальному посту. В частности, девушка обратила внимание на то, что создатели фейка не потрудились даже приделать к изображению ник ее странички. Она также заявила, что, если СМИ не начнут публиковать опровержения, она обратится в суд.

Даже если представить, что это сделала я, насколько тогда я должна быть глупой? Представьте ситуацию: я одержала победу в конкурсе красоты, неужели я бы решилась так перечеркнуть свои усилия? Я из небольшого города, самой обычной семьи и понимаю, что такое длинный путь к успеху

Ангелина Бреженскаяпобедительница конкурса «Мисс Москва – 2023»

Бреженская не скрывает, что действительно перенесла несколько пластических операций. Она рассказала, что сделала ринопластику по медицинским показаниям, а также маммопластику и малоинвазивные косметологические процедуры.

Девушка считает несправедливым, что из всех конкурсанток только ее осудили за пластические операции. По словам Бреженской, большинство участниц «Мисс Москва-2023» пользовались услугами пластических хирургов.

На конкурсе было много девчонок со сделанной грудью, но почему-то на это никто внимания не обратил. Может, люди думают, что если я перекрасила волосы, сделала нос и подкачала губы, то я теперь живу идеальной жизнью в домике как у Барби, без проблем и забот. Может, они думают, что я искусственная внутри и человеческие чувства мне чужды

Ангелина Бреженскаяпобедительница конкурса «Мисс Москва – 2023»
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Девушка также опровергла спекуляции на тему того, что в конкурсе «Мисс Москва-2023» призовое место можно было купить, и добавила, что «росла в среднестатистической российской семье» и у нее «нет богатых родителей, как и богатых ухажеров». Бреженская сказала, что шла к заветной победе много лет, но после «Мисс Москвы-2023» приняла решение, что больше не будет участвовать в российских конкурсах красоты.

Сейчас Бреженская собирается серьезно заняться карьерой. Она получила диплом журналиста и уже успела поработать на телеканалах «Пятница!» и Music Box. Сейчас в планах у девушки запустить авторское шоу.

Ранее стало известно, что победительницей национального конкурса красоты для замужних женщин «Миссис Россия мира-2023», финал которого прошел в Москве, стала жительница Дальнего Востока Наталья Оскар. Решение жюри вызвало много споров, и женщину атаковали хейтеры.

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    Антонина Черташ
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