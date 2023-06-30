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13:28, 30 июня 2023Из жизни

Выбрана самая красивая девушка Москвы

Телеведущая Ангелина Бреженская победила в конкурсе красоты «Мисс Москва»

Фото: @missmoscow_official

Телеведущая и модель из Саратова Ангелина Бреженская стала победительницей ежегодного столичного конкурса красоты и получила титул «Мисс Москва» 2023 года. Об этом сообщает KP.RU.

25-летняя девушка с юного возраста принимала участие в конкурсах красоты, в том числе международных. Тем не менее победа в конкурсе «Мисс Москва» пока самое значимое ее достижение на этом поприще. Теперь она будет представлять Москву на всероссийском конкурсе «Краса России», победительница которого, в свою очередь, отправится на международный конкурс красоты «Мисс Земля», входящий в так называемую большую четверку самых значимых конкурсов красоты в мире.

Бреженская отмечает, что главная цель в ее жизни — вырастить лучшую версию себя, заниматься любимым и общественно полезным делом. Самая красивая девушка Москвы также надеется стать примером для подрастающего поколения.

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В 2023 году в конкурсе приняли участие 33 девушки из всех городов России в возрасте от 18 до 32 лет. Сообщается, что конкурсантки ростом ниже 168 сантиметров к участию не допускались.

Ранее стало известно, что победительницей национального конкурса красоты для замужних женщин «Миссис Россия мира — 2023», финал которого прошел в Москве, стала жительница Дальнего Востока Наталья Оскар. Решение жюри вызвало много споров, и женщину атаковали хейтеры.

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    Алиса Удовик
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