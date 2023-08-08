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18:42, 8 августа 2023Из жизни

Победительница «Миссис Россия» не поедет на международный конкурс красоты

«Миссис Россия» Специальная не поедет в Китай для участия в «Миссис Земной Шар»

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Победительница конкурса «Миссис Россия — 2023» Жанна Специальная не представит страну на международном конкурсе красоты в Китае. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Вместо Жанны Специальной в Китай поедет Анна Грунина, занявшая второе место и получившая титул «Миссис Россия Globe 2023». Такое решение было продиктовано правилами конкурса: по его условиям, именно «Миссис Россия Globe 2023» должна принимать участие в «Миссис Земной Шар».

Победительницу конкурса эта ситуация нисколько не расстраивает. По словам Специальной, у нее теперь и так запланировано много разных проектов в связи с новым титулом, «если это все, еще и с поездками в разные страны, сгрузить на одного человека, то совершенно не останется времени на семью». «Миссис Россия — 2023» рассказала, что организаторы сразу предупредили ее о том, чтобы она была готова к разъездам и постоянному присутствию в публичном пространстве.

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При этом Специальная отметила, что они с Анной Груниной очень сдружились за время конкурса, и если появится возможность, она обязательно слетает со своей соперницей в Китай, чтобы поддержать ее. «Аня просто замечательная. Я уверена, что она достойно представит нашу страну в Китае», — добавила победительница.

Ранее стало известно, что победительницей национального конкурса красоты для замужних женщин «Миссис Россия мира — 2023», финал которого прошел в Москве, стала жительница Дальнего Востока Наталья Оскар. Решение жюри вызвало много споров, и женщину атаковали хейтеры.

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