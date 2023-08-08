Жителей Москвы предупредили о ливнях и грозе

Власти Москвы предупредили жителей о ливнях, грозе и сильном ветре 9 августа

Власти Москвы предупредили жителей города о ливнях, грозе и сильном ветре 9 августа, об этом говорится в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

По прогнозам синоптиков, в среду москвичей ожидают кратковременные дожди, местами ливни, при грозе порывы ветра достигнут 17 метров в секунду.

«Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили», — отметили столичные власти.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, что жаркая погода сохранится в российской столице до 20 августа, хотя в ближайшее время в регионе пройдут дожди и погода будет комфортнее.

