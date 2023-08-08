Москвичей предупредили о сохранении жары

Метеоролог Варакин: жара в Москве сохранится до 20 августа

Жаркая погода сохранится в российской столице до 20 августа, хотя в ближайшее время в регионе пройдут дожди, и погода будет комфортнее, рассказал журналистам радиостанции радиостанции «Говорит Москва» начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

По словам специалиста, сейчас Москва, а также близлежащие области (Рязанская, Калужская, Тверская) переживают самые жаркие летние дни. В дальнейшем температура еще будет доходить до 30 градусов, но запредельного зноя уже не ожидается, предупредил он.

«Антициклон, который дает ясную и солнечную погоду, сильный прогрев, никуда не денется», — объяснил метеоролог причину дальнейшего сохранения тепла в Москве.

В предыдущие дни столичная жара достигла рекордных отметок. В пятницу, 4 августа, была зафиксирована самая высокая средняя суточная температура, суббота оказалась самым жарким днем с начала года, а на второй выходной день в столице выпала 34-градусная жара. Прошедшая ночь (с 7 на 8 августа), как и предыдущая оказалась в Москве тропической, поскольку температура так и не опустилась ниже 21 градуса.