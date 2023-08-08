В Москве пережили тропическую ночь

Синоптик Леус: ночь на 8 августа в Москве оказалась тропической

Ночь на 8 августа оказалась в Москве тропической. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.

По словам синоптика, жители столицы пережили тропическую ночь, которая оказалась третей за лето 2023 года. Так, температура не опустилась ниже 21 градуса Цельсия.

Ранее Леус сообщил, что ночь на 7 августа также оказалась в Москве тропической. Они получают такой статус, когда столбики термометров не опускаются ниже отметки в плюс 20 градусов Цельсия. Тогда минимальная температура на метеостанции ВДНХ составила плюс 20,6 градуса.

При этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что экстремальная жара, пришедшая в столичный регион в августе, постепенно пойдет на спад в ближайшие дни.