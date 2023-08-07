Назван срок окончания экстремальной жары в Москве

Синоптик Вильфанд: экстремальная жара в Москве закончится 9 августа

Экстремальная жара, пришедшая в столичный регион в августе, постепенно пойдет на спад в ближайшие дни, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В беседе с «Лентой.ру» специалист пояснил, что постепенное понижение средней температуры в Москве начнет чувствоваться в среду, 9 августа.

«Экстремально высокие температуры фиксировались и прогнозируются и в центре европейской России. (...) Тем не менее постепенно меняется циркуляция воздуха, и температурный фон будет понижаться. Если сегодня, 7 августа, прогнозируется переход температуры через 30-градусную отметку, то уже завтра, 8 августа, будет не так, и температура будет в диапазоне +26-28 °С, она понизится примерно на пять-шесть градусов по сравнению с тем, что отмечалось 6 и 7 августа», — объяснил Вильфанд

Во второй половине недели, начиная со среды, 9 августа, по словам синоптика, в столичном регионе будет постепенное понижение температурного фона.

«Далее прогнозируется понижение температуры в среду, а температурный фон будет около 25 °С, и уже в выходные будет +21-26 °С. В среду кратковременные дожди уже большие территории будут охватывать, а во второй половине недели, особенно в пятницу и воскресенье, будет облачно с прояснениями, более дождливо», — добавил эксперт.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что ночь на 7 августа в Москве оказалась тропической — то есть ночью, когда столбики термометров не опускаются ниже отметки плюс 20 градусов Цельсия. Леус отметил, что ночь на 8 августа также окажется тропической — столбики термометров будут показывать плюс 20-22 градуса.

Из-за жаркой погоды в Москве и области объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Отмечается, что днем 7 августа температура может достигать плюс 35-36 градусов. Кроме того, в столице и Подмосковье действует предупреждение о пожарной опасности.