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11:30, 8 августа 2023Силовые структуры

Задержание наркоторговца с 10 килограммами гашиша в Москве попало на видео

Росгвардия задержала в Москве наркодилера с 10 кг гашиша

В Москве бойцы ОМОНа Росгвардии задержали наркоторговца с 10 килограммами наркотиков. Оперативное видео предоставили «Ленте.ру» в ведомстве.

На кадрах видны силовики, которые обезвреживают мужчину. У него изъяты брикеты с запрещенными веществами.

По данным Росгвардии, уроженец из ближнего зарубежья занимался поставками и сбытом в столице наркотиков. У него изъято 10 килограммов гашиша.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

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    Любовь Ширижик
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