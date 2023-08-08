Силовые структуры
Задержание наркоторговца с 10 килограммами гашиша в Москве попало на видео
Росгвардия задержала в Москве наркодилера с 10 кг гашиша
В Москве бойцы ОМОНа Росгвардии задержали наркоторговца с 10 килограммами наркотиков. Оперативное видео предоставили «Ленте.ру» в ведомстве.
На кадрах видны силовики, которые обезвреживают мужчину. У него изъяты брикеты с запрещенными веществами.
По данным Росгвардии, уроженец из ближнего зарубежья занимался поставками и сбытом в столице наркотиков. У него изъято 10 килограммов гашиша.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.