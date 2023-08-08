На Западе поделились опасениями из-за влияния России в Арктике

Foreign Policy: Россия может по-своему использовать уязвимость НАТО в Арктике

Россия может по-своему использовать уязвимость стратегических позиций стран НАТО в Арктике и установить больший контроль над регионом. Таким мнением поделился журналист Александр Грей в статье для издания Foreign Policy.

Грей констатировал, что Россия успешно использовала несколько факторов, чтобы получить пространство для маневра в Арктике. В частности, по его словам, Москва существенно расширила свое влияние на Фарерских островах и в Гренландии (Дания), а также на Шпицбергене (Норвегия).

В то же время, по мнению Грея, спецоперация России указала на некоторые недостатки стратегической позиции НАТО. «США и их союзники обязаны принять меры, чтобы устранить их, прежде чем их использует президент России Владимир Путин», — призвал журналист страны Запада. Он добавил, что также опасается планов Китая на расширение присутствия в Арктике.

«Нельзя допустить, чтобы Россия действовала на Фарерских островах или угрожала стратегическим коммуникациям НАТО своим влиянием в Гренландии или на Шпицбергене», — заключил журналист.

Ранее американское издание Newsweek заявило, что неудачное контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) показало уязвимость НАТО перед соперником, обладающим авиацией и высокотехнологичным вооружением. По его мнению, стратегия альянса никогда не подвергалась серьезным испытаниям в противостоянии с сильным противником.