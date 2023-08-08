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14:14, 8 августа 2023Интернет и СМИ

Врачи предостерегли россиян от покупки одного продукта в летних уличных кафе

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, врач-офтальмолог Михаил Коновалов, предостерегли россиян в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале от покупки в летних уличных кафе салатов со сметаной и майонезом. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

«Салаты с майонезом и со сметаной — не самый лучший продукт, который нужно брать в открытом кафе, потому что это очень хорошая среда для размножения микробов», — объяснил Коновалов.

Малышева добавила, что из-за того, что в заведениях может быть жарко, микроорганизмы в блюде будут размножаться активнее. «Салаты готовые с майонезом и сметаной — это большой вопрос», — заключила она.

Ранее Малышева и ее соведущий, иммунолог Андрей Продеус, заявили, что сок из грейпфрута отпугивает комаров. По их словам, насекомые негативно реагируют на вещество нуткатон, содержащееся в напитке. Как отметили медики, комары не захотят пить кровь человека, который выпил один стакан грейпфрутового сока.

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    Мария Большакова
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