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23:37, 8 августа 2023Мир

В США объяснили неготовность допустить мирного разрешения конфликта на Украине

Полковник Макгрегор: мирное разрешение ситуации на Украине станет поражением США

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom объяснил неготовность США допустить мирного разрешения конфликта на Украине. По его словам, в этом случае Вашингтон будет вынужден признать свое поражение.

«(Переговоры — прим. «Ленты.ру») станут признанием поражения. Полного поражения. Все было основано на том, что Россия — отсталая страна, которую нужно уничтожить», — заявил он.

Американский полковник подчеркнул, что в связи с подобными заявлениями у США нет выбора, кроме как продолжать придерживаться той политики, которую они вели все это время. Он отметил, что в данной ситуации Вашингтон не намерен признавать свою неправоту.

Ранее обозреватель западного издания The Hill Брахма Челлани рассказал о проблемах, которые возникли у США из-за затягивания конфликта на Украине. По его словам, он истощает американские военные возможности, которые необходимы для геополитического противостояния в других регионах.

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    Марина Совина
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